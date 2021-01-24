Cengiz Ünder attı, Leicester City FA Cup'ta tur atladı
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Cengiz Ünder attı, Leicester City FA Cup'ta tur atladı

24.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:01
Cengiz Ünder attı, Leicester City FA Cup'ta tur atladı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Leicester City, deplasmanda Brentford'u 3-1 yenerek tur atladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 46. dakikada ağları havalandırarak takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı 4. tur mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Championship takımlarından Brentford'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Mads Bech Sorensen'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı.

DİĞER GOLLER TIELEMANS VE MADDISON'DAN GELDİ

51. dakikada Youri Tielemans'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada James Maddison ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu.

Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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