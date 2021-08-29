Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi
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Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları tamamlandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular final gününde farklı kategorilerde mücadele etti.

Şampiyonada, sporcular, 1000 ve 2 bin metrelik parkurda birbirlerine üstünlük kurabilmek için kürek çekti.

Final yarışlarının ardından kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

15 yaş altı kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

15 yaş altı erkekler: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Galatasaray, 3. Sakarya Büyükşehir Belediyespor

17 yaş altı kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

17 yaş altı erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Hereke Nuh Çimento Kürek

19 yaş altı kızlar: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek

19 yaş altı erkekler: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek

Dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere de kupaları Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince verildi.

Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi
Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi
Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi
Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi
Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Cengiz Tunçbilek Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları sona erdi - Haberler Spor
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