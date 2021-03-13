Cengiz Secsev: "Herkes çok iyi mücadele etti"
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Cengiz Secsev: "Herkes çok iyi mücadele etti"

13.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:24
Cengiz Secsev:

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, 1-0 kaybedilen Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından "Herkes çok iyi mücadele etti" dedi.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev, 1-0 kaybedilen Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından "Herkes çok iyi mücadele etti" dedi.

TFF 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Cengiz Secsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Secsev, "İki takım futbolcularını da kutluyorum. Böyle sıcak bir havada böyle bir zeminde futbol oynamak zordu. Hava şartları kıştan geçtiğimiz için böyle bir mevsimde sıcağın bize denk gelmesi oyunu etkiledi mi, sahadaki oyuncular pek fazla etkilenmedi. Herkes çok iyi mücadele etti. Bu mücadele sonucunda rakibimize çok pozisyon vermedik. İlk yarı kaçırdığımız pozisyonda hata yaptık. Gençlerin hata yapması gayet doğal. Bu doğallığın içinde yediğimiz bir gol var. Takımım iyi mücadele etti. Onları kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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