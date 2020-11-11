Cengiz Özyalçın kimdir? Cengiz Özyalçın hayatı ve biyografisi?

Galatasaray'da seçim kararı sonrası hareketlilik sürüyor. Cengiz Özyalçın'ın da başkan adayı olacağı iddia edildi. Peki, Cengiz Özyalçın kimdir? İşte, Cengiz Özyalçın hayatı ve biyografisi?

Galatasaray'da seçim ateşi yandı. Yönetim kurulunun seçim kararının ardından Burak Elmas ile Metin Öztürk resmen adaylıklarını açıkladı. Cengiz Özyalçın kimdir? Cengiz'in de başkanlığa aday olacağı ileri sürüldü. Peki, Cengiz Özyalçın kimdir? Cengiz Özyalçın hayatı ve biyografisi?

CENGİZ ÖZYALÇIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1939

Kaç yaşında: 81 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1939 İstanbul doğumlu. İstanbul Diş Hekimliği Bölümü mezunu. Galatasaraylı eski Milli futbolcu. Galatasaraylılar Sporcular Derneği Eski Başkanı. 1992-1994 2004-2008 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu ve Kulüpte Genel Sekreter olarak görev yaptı. Kadıköy Belediyesi Eski Başkanı ve İstanbul Eski Milletvekili olan Özyalçın evli, İngilizce biliyor.

Futbolculuk kariyeri

Vefa'nın altyapısından yetişen Özyalçın, 16 Nisan 1958 tarihinde Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine başladı. Galatasaray'ın genç ve B takımlarında da oynayan Özyalçın, 1960'a kadar Galatasaray forması giydi. 9 Temmuz 1960'ta kulüp tarafından satış listesine konulsa da takımdan ayrılmadı. Ocak 1961'de, teknik direktör Gündüz Kılıç tarafından kadro dışı bırakıldı. Aynı yıl Karagümrük'e transfer oldu.

Futbolculuk sonrası ve siyasi kariyeri

1973 ile 1977 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği ve encümen başkanlığı, 1977 ile 1980 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilliği,1982 ile 1984 yılları arasında ise İstanbul tabip odası yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1989 ile 1994 yılları arasında Kadıköy belediye başkanlığı görevinde bulundu. Siyasetin yanında 1985 ile 1987 yılları arasında Türk Diş Hekimleri Birliğinin 2. başkanlığı, 1989 ile 1994 yılları arasından Türk Parlamenterler Birliği İstanbul başkanlığı, 1994 ile 1996 yılları arasından Türkiye Çevre Koruma ve Eğitim Vakfı yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

1992 ile 1994 yılları arasında Galatasaray yönetim kurulu yeliği yaptı. 1986 yılında, avukat Yılmaz Tokaz ile birlikte Galatasaraylı Eski Sporcular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. 1998'de yapılan tüzük değişikliğiyle birlikte adı Galatasaraylı Sporcular Derneği olarak değiştirilen kurumun 1998'den bu yana başkanlık görevini yönetmektedir.