Cengiz Holding'den koronavirüs salgınıyla mücadeleye 34 milyon TL destek Cengiz Holding'ten yapılan açıklamada "Başta Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.

Cengiz Holding'ten yapılan açıklamada "Başta Milli Dayanışma Kampanyası olmak üzere İstanbul Valiliği tarafından organize edilen 'Vefa Kolileri' için de üzerimize düşen görevi yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz" ifadesine yer verildi. Kaynak: Dunya.com