Cenazede hırsızlık! Saffet Sancaklı'yı tabut taşırken soydular

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, cenaze töreninde tabut taşırken hırsızların hedefi oldu.

6 BİN LİRAYI ÇALDILAR

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Sancaklı'nın cebindeki 6 bin TL çalındı. Soyulduğunu fark eden Saffet Sancaklı şikayetçi oldu.

TABUT TAŞIRKEN RAHATSIZ EDİLDİ

Sabah'ın haberine göre bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Yurttaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti. Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti.

KAMERA TESPİT ETTİ

Kameradan kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ettiler. İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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