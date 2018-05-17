Cemil Ertem: Akaryakıtta ÖTV Kararı, Enflasyonu Aşağı Çekecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Akaryakıtta ÖTV kararı enflasyon beklentilerini aşağıya çekerek para politikası hedefleri için çok önemli bir destek olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, akaryakıtta ÖTV düzenlemesinin enflasyon beklentilerini aşağıya çekerek, para politikası hedefleri için çok önemli bir destek olacağını söyledi.
"DÜZENLEME VATANDAŞA ZAM OLARAK YANSIMAMASI İÇİN YAPILDI"
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışları vatandaşa zam olarak yansıtmamak adına söz konusu malların tabi olduğu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında aynı oranda düşüş olacak. Ertem açıklamayı twitter üzerinden yaptı.