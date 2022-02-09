Cemevleri ile dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletecek çalışmada sona yaklaşıldı

Ticari işletmeler ile cemevleri başta olmak üzere dernek ve vakıfların elektrik yükünü hafifletmek üzere yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Son zamanlarda gelen yüksek elektrik faturaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, cemevlerinin, dernek ve vakıfların ticarethane statüsünden çıkartılacağı, dar gelirli vatandaş ile ticari işletmeleri rahatlatacak bir çalışma üzerinde çalışıyor. Düzenlemede son aşamaya gelindiği ve 10 gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi