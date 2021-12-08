Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Gençlerbirliği Kulübü, MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Gelişme sonrası Cemal Aydın kimdir? Cemal Aydın neden öldü merak edildi.

CEMAL AYDIN KİMDİR?

MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düştü.

CEMAL AYDIN NEDEN ÖLDÜ?

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede yoğun bakımda alındı. Sonrasında Cemal Aydın'dan kötü haber geldi.

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