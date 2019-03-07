Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!

Cem Yılmaz, Swissotel'de düzenlenen Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı. Konukları esprileriyle kırdı geçirdi.

"BEN FİLMLERİMİN DERDİNDEYİM"

Bugün siz dolar kaç liraya düşer diye düşünürken ben filmlerim kı..nı kurtaracarak mı derdindeyim. Hepsini mikro ekonomi düzeyinde tasarladım" diyen Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'dan olan 6.5 yaşındaki oğlu Kemal'den bahsederken şöyle konuştu: "Evde Baby TV izliyorum. Bizimki ise Playstation oynuyor. Bazen çocuklar anneye çekiyor. Geçenlerde oyunun 6 aşamasını da indirmiş, bana 6 bin liraya mal oldu."

"ESKİDEN 500 BİN KAZANIYORDUM"

"İyi performans sergilemediğim gösterilerde aldığım parayı iade ederim. Ama bugün formumdayım! Stopaj da size ait değil mi?" diyen Cem Yılmaz, 'Organize İşler Sazan Sarmalı'nın Netflix'e satılmasına dair şunları söyledi: "Marka resmen bir bombardıman yapıyor. Ona para, buna para. Altında bir şeyler var sanki. Ben para almadım. Alırsam tabii ki fikrim değişir. Eskiden yılda 500 bin kazanıyordum. Şimdi 1 ya da 2 milyon dolar gelirim oluyor."