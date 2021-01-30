Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak

30.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:25

ABD'li Motorola'nın 1,8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle haklarında hukuki girişim başlattığı Hakan Uzan ve Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Cem Uzan, "Ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacak" dedi.

Uzan ailesi, kendileri hakkında 1,8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle dava açan Amerikalı telekomünikasyon devi Motorola'ya karşı dava açtıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Cem Uzan, "Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan ilk adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu

NE OLMUŞTU?

Motorola, 1990'lı yıllarda Uzan ailesine ait Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri'nin altyapı yatırımları için gerekli ekipman ve saha hizmetleri için 1,8 milyar dolara varan satış kredisi sağlamıştı. 2001 yılında Telsim'in temerrüde düşmesi üzerine Motorola, New York'ta Uzan ailesi üyelerine karşı Finansman Anlaşmalarına dayanan şahsi tazminat davası başlatmış ve Temmuz 2003'te ayni mahkemeden şahıslar aleyhine karar aldırdı.

Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak
Haber Yorumları (2)
ANADOL: iyi ki seçilipte bakan , başbakan olmadı, eğer hasbel kader olsaydı ülkeyi hallaç pamuğuna çevirirdi, Allah bu ülkeyi bir kez daha korudu
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
BAHADİR: Bu adamın malina çöktüler peki o mal mülk nerede kim iç etti.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:32:13. #1.15#
title