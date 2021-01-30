Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak

ABD'li Motorola'nın 1,8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle haklarında hukuki girişim başlattığı Hakan Uzan ve Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Cem Uzan, "Ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacak" dedi.

Uzan ailesi, kendileri hakkında 1,8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle dava açan Amerikalı telekomünikasyon devi Motorola'ya karşı dava açtıklarını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Cem Uzan, "Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan ilk adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır" ifadelerini kullandı.