Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu: Hesabı sorulacak
ABD'li Motorola'nın 1,8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle haklarında hukuki girişim başlattığı Hakan Uzan ve Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Cem Uzan, "Ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacak" dedi.
Uzan ailesi, kendileri hakkında 1,8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle dava açan Amerikalı telekomünikasyon devi Motorola'ya karşı dava açtıklarını duyurdu.
Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Cem Uzan, "Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan ilk adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları aşan hırsızlıkların hesabı teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Motorola, 1990'lı yıllarda Uzan ailesine ait Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri'nin altyapı yatırımları için gerekli ekipman ve saha hizmetleri için 1,8 milyar dolara varan satış kredisi sağlamıştı. 2001 yılında Telsim'in temerrüde düşmesi üzerine Motorola, New York'ta Uzan ailesi üyelerine karşı Finansman Anlaşmalarına dayanan şahsi tazminat davası başlatmış ve Temmuz 2003'te ayni mahkemeden şahıslar aleyhine karar aldırdı.