Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, LeMans'ta podyumda
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Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, LeMans'ta podyumda

Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, LeMans'ta podyumda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIA Avrupa LeMans Serisi'nin ikinci ayağı 4 saatlik Red Bull Ring yarışında Salih Yoluç ve Cem Bölükbaşı, kategorilerinde ikinciliği kazanarak podyuma çıkma başarısı gösterdiler.

FIA Avrupa LeMans Serisi'nin ikinci ayağı 4 saatlik Red Bull Ring yarışında Salih Yoluç ve Cem Bölükbaşı, kategorilerinde ikinciliği kazanarak podyuma çıkma başarısı gösterdiler.

Racing Team Turkey adına yarışan Salih Yoluç, İrlandalı Charlie Eastwood ve Amerikalı Logan Sargeant ile LMP2 Pro/Am kategorisinde ilk sırada başladıkları yarışta ikinci olurken genel klasmanda dördüncü sıraya yerleşti. Milli sporcu Cem Bölükbaşı ise ilk ELMS deneyiminde İtalyan Andrea Dromedari ve Hollandalı Joey Alders ile LMP3 kategorisinde sadece 0.1 saniye farkla ikinciliği kazanarak, bu kategoride ilk kez podyumda yer aldı. CEM BÖLÜKBAŞI: BU HAFTASONUNU MÜMKÜN KILAN HERKESE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLERYarışın ardından ikincilik kupası ve Türk bayrağı ile poz veren Cem Bölükbaşı Juventus forması giyen ve kendisine sponsor olan milli futbolcu Merih Demiral'a teşekkür etti. Team Demiral tişörtü giyen Bölükbaşı, "Evet, evet, evet! İnanılmaz bir yarıştı, 2 saat aralıksız sürmeyi ilk defa tecrübeledim ve her saniyesi ayrı zevkliydi. Sadece 0.1 saniye farkla 2'nci olduk, ilk LeMans Avrupa Şampiyonası yarışımda podyuma çıktım. Bu haftasonunu mümkün kılan herkese çok çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.SALİH YOLUÇ: HERKES GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜ

LMP2 Pro/Am kategorisinde ikinciliği elde eden Salih Yoluç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Red Bull Ring'de genel klasmanda 4, Pro/Am'de 2'nci sırada bitirdik. Klasik Safety Car zamanlaması yüzünden 1 tur kaybettik ve genel klasman galibiyeti için savaşma şansını kaçırdık. Bütün takım harika bir iş çıkardı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı ve gücümüzü gördü. Yolumuz açık."


- İstanbul
Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, LeMans'ta podyumda
Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç, LeMans'ta podyumda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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