Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk Euroformula Open yarışına çıkıyor!

Esporda kazandığı dünya şampiyonluklarının ardından son iki sezondur profesyonel olarak gerçek pistlerde de başarılı bir kariyer sürdüren genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, 2023'te Türkiye'nin ilk Formula 1 pilotu olma hedefiyle yeni şampiyonalarda yarışmaya devam ediyor.

Cem Bölükbaşı, 10-11 Temmuz tarihlerinde Hungaroring Macaristan pistindeki 3 yarışla kariyerinin ilk Euroformula Open serüvenine başlayacak.

Cem Bölükbaşı, Hungaroring pistine, Formula 1'in önde gelen isimlerinden Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi pek çok efsane pilot yetiştirmiş Van Amersfoort Racing (VAR) takımıyla çıkacak.

EUROFORMULA OPEN HUNGARORING BAŞLIYOR

Euroformula Open Hungaroring pistinde 10 Temmuz Cumartesi sıralama turları ile birlikte ilk yarış tamamlanırken 11 Temmuz pazar günü ikinci ve üçüncü yarışlar yapılacak.

"TÜRK BAYRAĞINI PİSTLERDE DALGALANDIRMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Euroformula Open yarışları için heyecanlı olduğunu söyleyen Bölükbaşı, "Bugün Formula 1 pistlerinde başarıdan başarıya koşan Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimleri yetiştiren Van Amersfoort Racing (VAR) takımıyla birlikte ilk Euroformula Open yarışına çıkacağım için heyecanlı ve mutluyum. Sanal dünyadan gerçek pistlere taşıdığım hikayemi her seferinde yeni kupalarla taçlandırmak, ülkemin bayrağını birden çok piste dalgalandırmak istiyorum. Destekleriyle bu şampiyonada yer almamı sağlayan Getir, Doğuş, Mavi ve Merih Demiral'la TeamMavi, Rixos,Go Türkiye, Mesa,Gedik Piliç başta olmak üzere her zaman yanımda olan ajansım TEM Agency'e çok teşekkür ederim" dedi.

Başarılı pilot, bu yıl içinde kariyerinin ilk Formula 3 Asya Şampiyonası'nda en iyi üçüncü çaylak olmayı başarmış; yine ilk kez katıldığı 4 saatlik European Le Mans yarışını kendi kategorisinde ikincilikle bitirmişti.

Bu sezon elde ettiği başarılara bir yenisi daha eklemeye hazırlanan Cem Bölükbaşı'nın yarışlarını kendisinin ve Euroformula Open YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

CEM BÖLÜKBAŞI HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Cem Bölükbaşı hakkında

Aynı anda hem espor hem gerçek motorsporlarında başarı gösteren bir sporcu olarak dünyada örnek teşkil eden genç pilot Cem Bölükbaşı, başarı grafiği ile yerli ve uluslararası otoriteler tarafından yakından takip ediliyor. 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası'na katılan Cem Bölükbaşı dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso'nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu.2018'de yine F1 Esports'a katılan 70 bin kişi arasından en iyi 20 yarışçıdan biri olarak, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı. Borusan Otomotiv Motorsport'un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde kariyerinin sadece ikinci gerçek pist yarışında, PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirerek ilk podyum heyecanını yaşadı.

Ekim 2019'da kariyerinin ilk Formula yarışını, Formula Renault Eurocup'ın Hockenheim pistinde M2 Competition takımı ile tamamlayan Bölükbaşı, ilk tek koltuklu araç yarışındaki performansıyla otoritelerin ve motorsporları tutkunlarının dikkatini çekti. Formula Renault yarışında gerçek piste çıkmayı başaran dünyadaki ilk sim pilotu oldu.

GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında BOM takımı ile ilk tam sezonunu yarışan sporcu, sezonu Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamlamayı başardı.

Bölükbaşı, 2020 yılında ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series'de ise toplam sekiz yarışta simülasyondaki gücünü göstererek Dünya Şampiyonu oldu.

Cem Bölükbaşı, Şubat 2021'de düzenlenen Formula 3 Asya Serisi'nde en iyi 3. çaylak oldu ve ilk defa tam sezon yarıştığı Formula turnuvasını 9. sırada bitirerek adını en başarılı 10 pilottan biri arasına yazdırdı.

Cem Bölükbaşı, Mayıs 2021'de Avusturya, Red Bull Ring pistinde gerçekleşen kariyerinin ilk 4 saatlik Le Mans Avrupa Şampiyonası'nda ise, Eurointernational takımıyla LMP3 sınıfında en iyi ikinci takım olma gururu yaşadı.

Nisan 2021'de İtalya, Autodromo Nazionale Monza pistinde yapılan GT4 European Series'te PRO-AM kategorisinde yarıştı ve takımı ile yarışı ikinci tamamlayarak podyuma çıkan Bölükbaşı, 2021 sezonu boyunca Borusan Otomotiv Motorsport takımıyla GT4 European Series yarışlarına devam edecek.

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Kaynak: Bültenler