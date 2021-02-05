Celtic'in Glasgow Rangers'a Attığı En İyi Goller
05.02.2021 17:14 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:19
Celtic ve Glasgow Rangers arasında oynanan 'Old Firm' derbisi, futbol dünyasının en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Celtic'in yıllar içerisinde ezeli rakibine attığı en iyi golleri sizler için derledik.
Celtic ve Glasgow Rangers arasında oynanan 'Old Firm' derbisi, futbol dünyasının en ateşli derbilerinden biri olarak kabul ediliyor. Celtic'in yıllar içerisinde ezeli rakibine attığı en iyi golleri sizler için derledik.
Kaynak: Dugout