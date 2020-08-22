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Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi

Transferde yoğun bir süreç geçiren Trabzonspor'da Ganalı futbolcu Caleb Ekuban için Celtic'in ısrarı sürüyor. Teknik direktör Neil Lennon'ın istediği yıldız isim için İskaç ekibi 6 milyon euroyu gözden çıkardı.

22.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:58

Jose Sosa ve Flip Novak'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Trabzonspor'da Ganalı futbolcu Caleb Ekuban için Celtic'ten resmi teklif geldiği öğrenildi.

İskoç ekibinin teknik direktörü Neil Lennon'un uzun süredir takip ettiği ve kadrosunda görmek istediği Ekuban için Celtic, 6 milyon euro teklifte bulundu. İskoç ekibinin transferi kısa sürede bitirmek istemesine rağmen bordo mavililerin teknik patronu Eddie Newton, yıldız futbolcunun gidişine sıcak bakmıyor.

NEIL LENNON'IN TAKİBİNDE

Ancak ekonomik anlamda da Ganalı futbolcu sayesinde iyi bir bonservis kazanma şansı olan Trabzonspor, Celtic'in teklifini de göz ardı etmiyor. Neil Lennon'ın uzun süredir 26 yaşındaki Ekuban'ı izlediği ve kadrosunda görmek istediği belirtildi. Daha önce Ada'da Leeds United forması giymesi de golcü oyuncu için önemli referans kaynağı oluyor.

70 MAÇTA 18 GOL ATTI

Bu sezon Trabzonspor'da 34 resmi maçta 10 gol atıp 11 asist yapan Caleb Ekuban, toplamda ise 70 resmi maçta 18 gol kaydedip 14 asiste imza attı.

Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 6 milyon euro önerdi
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