Celta Vigo - Granada İspanya La Liga maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
29.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:54
La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın bugün ve yarın oynanıyor. Peki Celta Vigo - Granada maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Celta Vigo - Granada maçıdır. Peki Celta Vigo - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
CELTA VİGO - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Celta Vigo - Granada maçı 29 Kasım Pazar günü (yani bugün) akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.
CELTA VİGO - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Celta Vigo - Granada maçını CBC Sport , Azerspace 46E, Bilyoner TV, Spor Smart , D-Smart 77 kanallarından izleyebilirsiniz.
CELTA VİGO - GRANADA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Balaídos Stadyumu, Vigo'da oynanacak.