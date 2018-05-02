Celta Vigo'da Forma Giyen Milli Yıldız Emre Mor Yeniden Kadro Dışı Kaldı
La Liga ekibi Celta Vigo'da Emre Mor krizi yaşanıyor. Milli futbolcu bu sezon ikinci kez kadro dışı kaldı.
Celta Vigo'da işler Emre Mor için iyi gitmiyor. Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, bu sezon ikinci kez Emre Mor'u kadro dışı bıraktı.
Emre Mor'un kadro dışı bırakılmasının sebebi olarak ise yine disiplinsiz davranışları gösterildi. Emre'nin antrenmanda disiplinsiz hareketler yaptığı ve bir pozisyonda takım arkadaşını ciddi şekilde sakatlayabilecek faul yapmasının ardından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI!
Milli futbolcu, Nisan ayında da Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Unzue, kadro dışı bırakma kararının disiplinsiz hareketler olduğunu ve Emre'nin antrenmanlara geç geldiğini, takım arkadaşlarına saygısızlık yaptığını söylemişti. Emre ise ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşmıştı.
ÖZÜR DİLEMİŞTİ...
20 yaşındaki futbolcu, ilk kadro dışı kaldığı dönemin ardından ''Takım arkadaşlarıma yardım edemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşıyorum ancak bunun tek suçlusu benim. Bir profesyonel olarak antrenmana geç kalmamalıydım. Bu durum bir daha kesinlikle yaşanmayacak ve yeniden kadroya girebilmek için her şeyi deneyeceğim.'' sözlerini kullanmıştı.
Bir kez daha kadro dışı kalan Emre Mor'un sezon sonuna kadar Celta Vigo forması giymesi beklenmiyor. Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 23 kez Celta formasını giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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david beckham 40 yaşında milli takıma girebilmek için antrenmanlarını yoğunlaştırırken bizim futbolcu diye geçinenler barlardan aldıkları kadınları (?) otelin arka kapısından içeriye sokmaya çalışıyorlar,çok antrenmanlılar antrenmana gerek görmezler. yahu sizin aldığının paraları beckham dakikada kazanır ama adamlar futbola başka bakıyor.olay bu. tesislere maça çıkmadan önceki akşam alkol sokanlar yok mu? ah be oralara gelene kadar çektikleriniz gözünüzün önünde olsa. sıkı çalışın sıkııııııııııCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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dikis tutmaz sabriCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yine morardı anlaşılanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BUDA KENDİNİ MESSİ Mİ ZANNEDİYOR ACABACevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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elin bebeleri kendini bozmuyo yıldız futbolcu oluyo. bizim bebeler azıcık ilgi görsün rot-balans tutmuyo.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır