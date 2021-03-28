Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor
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Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Danimarka'da Nordsjaelland forması giyerken genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Emre Mor, Bundesliga ekibi Borrussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. A Milli futbolcunun performansı bu transferden sonra adeta çakıldı. Sırasıyla Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olimpiakos forması giyen futbolcu, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu kulüplerin hiçbirinde tutunamadı. Mor için yeni ortaya atılan iddiaya göre, 23 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a geri dönmek istiyor.

Oynadığı kulüplerde disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı kalan ve genellikle sezon sonu gözden çıkarılan Emre Mor'un Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi.

CELTA VIGO'DA FORMA GİYEMEYECEĞİ KESİN

Todofichajes'te yer alan habere göre, Celta Vigo Teknik Direktörü Eduardo Coudet, Emre Mor'u takımda görmek istemiyor. Haberde oyuncunun gelecek sezon Celta Vigo'da forma giyemeyeceği kesinleşti. Emre Mor'un da Celta Vigo'da formak giymek istemediği ve Galatasaray'a dönmek istediği vurgulandı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberin detayında Celta Vigo'nun Emre Mor için 1.5 milyon euro transfer bedeli belirlediği ve bu bonservisi getirmesi halinde oyuncuyu Galatasaray'a göndereceği iddia edildi.

Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor

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