Celta Vigo'da Emre Mor, Galatasaray'a geri dönmek istiyor

Danimarka'da Nordsjaelland forması giyerken genç yaşına rağmen yeteneğiyle dikkat çeken Emre Mor, Bundesliga ekibi Borrussia Dortmund'un yolunu tutmuştu. A Milli futbolcunun performansı bu transferden sonra adeta çakıldı. Sırasıyla Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olimpiakos forması giyen futbolcu, disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu kulüplerin hiçbirinde tutunamadı. Mor için yeni ortaya atılan iddiaya göre, 23 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a geri dönmek istiyor.