Çelikler Holding Aydın'da 2 bin zeytin fidanı dağıttı

Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim AŞ, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üreticilere 2 bin zeytin fidanı dağıttı.

Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim AŞ, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üreticilere 2 bin zeytin fidanı dağıttı.

Çelikler Holding'ten yapılan açıklamaya göre, yerli ve yenilenebilir kaynakları enerjiye dönüştürerek milli ekonomiye katkı sağlayan şirket, binlerce fidanı doğayla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Çelikler Jeotermal Elektrik Üretim AŞ, Kuyucak ilçesinin Pamukören Mahallesi'nde bölge üreticilerine 2 bin zeytin fidanı dağıttı.

Daha önce de 10 bin zeytin, 5 bin incir fidanı dağıtarak çiftçilere destek sağlayan şirket, bundan sonra da fidan dağıtımını santrallerin bulunduğu bölgelerde çeşitlendirerek devam edecek.

Santral sahalarında ve jeotermal kuyularında ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, yeşil enerji üretiminin çevreci ve ekonomik şekilde devam edeceğinin altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı