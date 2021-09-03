Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı
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Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı

Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok proje gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi'nin bilimsel tarım mahsulleri Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Tekirdağ Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı.

Tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok proje gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi'nin bilimsel tarım mahsulleri Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Tekirdağ Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı'nda tanıtıldı.

Fuarda yeni tarım aletleri, tohum, gübre ve zirai ilaç ile beraber deneme alanlarına ekilen ayçiçeği, mısır ve sorgun gibi ürünler de tanıtıldı.

Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri'nin 11'inci yılı

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Karaevli Tarım ve Teknoloji Fuarı'nın açılışı Vali Enver Salihoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Büyükçekmece Belediye Meclis Üyeleri Murat Erçağ, Nevzat Sezen, Fatih Çınar Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive, Tarım Müdürü Gözde Göçmen Öztürk katıldı.

Fuar 4 Eylül'e kadar devam edecek

Tekirdağ'da Almanya Tarım Birliği'nce (DLG) düzenlenen fuara Türkiye genelinde 81 firma katıldı. Fuarı düzenleyen DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz her yıl çok sayıda katılımcı firma ile fuarı 11 yıldır düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Üreticilerin dünya çapında yaşanan tarımsal gelişmelerden haberdar olmasına destek olan Tekirdağ Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri 4 Eylül'de sona erecek. - İSTANBUL

Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı
Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı
Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı
Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Celaliye bamyası ve Siyez buğdayı Karaevli Tarım Fuarı'nda tanıtıldı - Haberler Ekonomi
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