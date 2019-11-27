Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi açıldı
Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla yapıldı.
27.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:23
Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin açılışı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla yapıldı.
Kaynak: Dunya.com