Çektiği videolarla gündem olmaya devam eden Mustafa Sarıgül, bu kez de tüpü tokatladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformu TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gündeme gelmeye devam ediyor.

TOKATLAMASIYLA GÜNDEM OLUYOR

Krize ve vatandaşların yoksulluğuna sinirlenen Mustafa Sarıgül videolarında sık sık önündeki masa, eşya tokatlaması ile dikkat çekiyor.

BU KEZ DE TÜPÜ TOKATLADI

TDP Genel Başkanı Sarıgül'ün son olarak 'zamlara dur diyen yok mu?' notuyla paylaştığı TikTok videosunda ise fahiş tüp fiyatlarına itiraz ederek tüpü tokatladığı görüldü.

"VATANDAŞ ÇORBASINI PİŞİREMİYOR"

Tüp fiyatlarına tepki gösteren Sarıgül, "Bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Ev ev geziyorum. Bu gördüğünüz tüp. İstiyoruz ki vatandaş tüpünü alsın, evinde çorbasını pişirsin. Bu tüp fiyatları düşmediği sürece, vatandaş çorbasını dahi pişiremiyor." dedi.