Çekirdeksiz Kuru Üzümde Fiyat Dengesini Koruyacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çekirdeksiz kuru üzümün borsa fiyatının bugün 7,20 lira seviyelerinde olduğunu, bunun üreticiyi tatmin eder bir seviye olduğunu belirterek, "Fiyatta dengesizlik, geriye düşüş olursa müdahale edeceğiz. Her daim hazır bekliyoruz. Fiyat dengesini mutlaka koruyacağız." dedi.

Bakan Pakdemirli, Manisa Ticaret Borsası'nda düzenlenen Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzüm Sezonu Açılışı ve Geleneksel İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Töreni'ne katıldı.

Törendeki konuşmasında 16 yılda tarımda önemli aşamalar kaydedildiğini, Türkiye'nin yeni sistemiyle devletin işleyişinin daha hızlı hale geleceğini ifade eden Pakdemirli, üreticiye destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kendisinin de üzüm üretimiyle uğraştığına işaret eden Pakdemirli, üzüm denince akla Manisa'nın geldiğini, yaş üzümün üçte biri, kuru üzümün ise yüzde 87'sinin bu kentte üretildiğini kaydetti.

Türkiye'nin dünyada bağ alanı olarak beşinci, rekolte açısından ise altıncı üretici olduğunu, toplam üretimdeki payının ise yüzde 5'ler seviyesinde olduğunu anlatan Pakdemirli, "2017'de yaş üzümümüz 4.2 milyon ton, kuru üzümümüz de 310 bin ton civarında. Fındıktan ve zeytinden sonra üzüm de 3. sırada geliyor." dedi.

"Fiyatlar arttı"

Geçen yıl kuru üzümde 270 bin ton, yaş üzümde 2 bin 786 ton ihracat yapıldığını, 604 milyon dolar döviz girdisi elde edildiğini bildiren Bakan Pakdemirli, fiyatlarda geçen yıl sezon öncesinden bu yana önemli bir artış trendi yakalandığına işaret etti.

Pakdemirli, mevcut fiyatları "normal ve iyi bulduğunu" belirterek, "Fiyatlar üreticiyi tatmin eder vaziyette. 2017'de fiyatlar 3.7 lira iken müdahale etmişiz. 2018'de fiyatta düşüş yok şu anda. Bugün 7.20'ler civarında. Ama buradan şunu da söylemiş olayım. Herhangi bir şekilde üretici aleyhine bir durum olursa biz müdahale ederiz. TMO, Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıyla. Bütün bürokratlarım yanımda, gerekli talimatları aldılar. Fiyatta dengesizlik, geriye düşüş olursa müdahale edeceğiz. Her daim hazır bekliyoruz. Fiyat dengesini mutlaka koruyacağız."

Üzümde, mazot, gübre ve organik tarım desteklerinin süreceğini, bu üründen en yüksek verimi almanın yollarını arayacaklarını kaydeden Pakdemirli, Manisa'nın çekirdeksiz kuru üzüm konusundaki coğrafi işaret talebinde haklı olduğuna inandığını, konuyla ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi.

Vatandaşın ve üreticinin hizmetlerden memnun olup olmadığını sormak gerektiğini de vurgulayan Pakdemirli, "Benim prensibim var, hastayı dinlemek lazım. Danışmanlık firmasına ihtiyacımız yok. En iyi danışmanlık firması köylüye, çiftçiye sormaktır, onlara soracağız." dedi.

"Büyük işler başaracak"

Törende konuşan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bekir Pakdemirli'yi bakanlık görevine getirmesinin kendisini çok mutlu ettiğini, "programına sabahın erken saatlerinde tarlada işçilerle başlayan bir bakanın büyük işler başaracağına inandığını" ifade etti.

Üzümün para etmesi için hükümetin ve Manisa Ticaret Borsası'nın gerekli çalışmaları yaptığını kaydeden Arınç, Bakan Pakdemirli'nin Manisa'dan bir bakan yardımcısıyla çalışmasını istediklerini ifade etti.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da yeni sezonun tüm sektöre hayırlı olmasını diledi.

İlk ürüne sembolik fiyat

Konuşmaların ardından sezonun ilk ürünü satışa sunuldu.

Üretici Ahmet Karabacak'ın getirdiği üzüm Bakan Pakdemirli'nin belirlediği kilogramı 300 liralık sembolik fiyatla Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı.

Bekir Pakdemirli, üretici Ahmet Karabacak'ın iki çocuğuna altın hediye etti.