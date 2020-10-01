Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu
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Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu

01.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:26
Cedi Osman, UNICEF'in

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu.

Milli basketbolcu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'in katıldığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında "Ulusal İyi Niyet Elçisi" olarak atandı.

Sözlerine UNICEF ailesine teşekkür ederek başlayan Cedi Osman, "Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. UNICEF ailesiyle yollarımız iki yıl önce kesişti ve bu süre içinde gerçekten çok güzel aktivitelere imza attık. Ben sporcuyum ama bir işin içinde çocuk varsa her zaman onun bir parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, büyük bir sorumluluk aldığını ve bunu en iyi şekilde taşıyacağına inandığını söyledi.

Cedi Osman, Gaziantep'ten basın toplantısına katılan bir öğrencinin eğitim ve sporu birlikte nasıl yürüttüğünü sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Hayatta yaptığınız herhangi bir iş eğitim almanıza engel değil. Evet spor yapıyoruz ama bir yaşa gelince ona veda etmek zorunda kalıyoruz. Eğitim bizi hayatımız boyunca hep takip ediyor. 25 yaşındayım ve hala eğitimime devam ediyorum, yeni şeyler öğreniyorum. Burada en önemli şey, eğitimi hayatınızın merkezinde tutmanız ve sporu da hayatınızın bir parçası yapmanız."

"Hayalim pilot olmaktı"

Milli basketbolcu hayalleriyle ilgili bir soruya, "Annem ve babamın eski basketbolcu olmalarına rağmen pilot olmayı hayal ettim. Çok havalı gelirdi. Bu her çocuğun aklından geçmiştir. Annem ve babamdan dolayı ben de basketbola başladım ve sonrasında kendime hedefler belirledim. En büyük hedefim NBA'de oynamaktı ve bu yolculuk hiç kolay olmadı. Çok çalışmanız lazım. Profesyonel spor dışarıdan kolay görünebilir ama hiç öyle değil. Milyonlarca insan aynı hayali kuruyor, çok azı bunu başarabiliyor." yanıtını verdi.

Cedi Osman, kendisini etkileyen bir anısıyla ilgili soruyu, "Gaziantep gittiğimizde çocuklarla basketbol oynamıştık, hepsinde büyük bir öz güven vardı. 'Abi gel maç yapalım' diyorlardı. Küçük yaştan itibaren o öz güvene sahip olmaları, 'kim olduğunun önemi yok, ben seninle oynamak istiyorum' demeleri çok güzel ve unutamadığım bir anımdır." şeklinde yanıtladı.

Milli oyuncu basketbolu bıraktıktan sonraki planlarıyla ilgili olarak da, "Akademimi büyütmek ve daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum. Ülkemizde çok yetenekli sporcularımız var. Bazen şartlar elvermiyor, bırakmak zorunda kalıyorlar. Elimden geldiğince fazla çocuğa ulaşmaya çalışacağım. Bir çocuk 'ben Cedi gibi olmak istiyorum' derse bana yeter. Umarım benden daha başarılı olurlar, tek isteğim onların mutlu olmaları. Akademiyi kurma sebebim de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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