Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı NBA'de forma giyen ünlü basketbolcu Cedi Osman'ın, Hercai dizisine rol alan oyuncu Ebru Şahin ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu aşk iddialarına Ebru Şahin'in ardından Cedi Osman'dan da tepki geldi ve milli basketbolcu çıkan haberleri yalanladı.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddialarını yalanlamıştı. Şahin'in ardından Cedi Osman'da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla aşk haberlerine son noktayı koydu.

Cedi Osman paylaşımında, "Bugün çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanların mağdur edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

EBRU ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ebru Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aynı akşam aynı yerde iki farklı kişiyle baş başa yemek yemişim, iki ayrı aşka yelken açmışım size göre ama benim rüzgarım o kadar sert esmiyor" dedi.

ALAÇATI'DA BİRLİKTE TATİL YAPTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ülkemizi NBA'de temsil eden Cedi Osman ile Ebru Şahin'in bir haftadır Alaçatı'da birlikte tatil yaptığı ve görüntü vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçtığı iddia edilmişti.

Sosyal medyadan da birbirlerini takibe alan ikilinin, önceki akşam da Boop Alaçatı'da baş başa yemek yediği belirtilmişti.