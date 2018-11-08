Cedi Osman Belinden Sakatlandı, Cleveland, Oklahoma'ya Yenildi

NBA'de Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da Oklahoma City Thunder'a 95-86 yenildi, Cedi Osman, 6. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'a 95-86'lık skorla mağlup oldu.

Cavaliers'ta Cedi Osman ilk 5 başladığı mücadelenin 6. dakikasında belinden yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

SCHRODER'DEN 28 SAYI

Thunder'da Dennis Schroder 28 sayı, 7 ribaund ve Paul George 18 sayı, 7 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren isimler oldu.

Cleveland Cavaliers'ta Collin Sexton 15 sayı, 2 ribaund ve Jr Smith 13 sayı, 2 asist ile oynadı.

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YORUMLAR (2)

  • YORUMCUZADE:
    Öyle bir başlık atılmış ki okuyan Cedi sakatlandı diye Cavaliers kaybetti zanneder. Cavaliers takımı oynadığı 11 maçın 10 unu kaybetmiş. LeBron''dan sonra Cavaliers ligin dibine demir attı, sonuncu.
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