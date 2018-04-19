Çebi ve Mescier Tso'da Başkanlığa Aday

Organ seçimleri gerçekleşen Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık için adaylar çıkmaya başladı. İşadamı Mehemt Mescier'in tek aday olarak çıkması beklenen Yönetim Kurulu Başkanlığı'na işadmaı Adnan Çebi'nin de aday olması bekleniyor.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçtiğimiz pazar günü yapılan organ seçimleri ile 10 ayrı meslek grubundan 23 meclis üyesi seçilmişti. Karabük TSO'nun yeni meclisini oluşturan 23 isim yapılacak 21 Nisan Cumartesi günü yapacağı ilk meclis toplantısında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyelerini, Yönetim Kurulu Başkanını ve Meclis Başkanını seçecek.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık koltuğuna kimin oturacağı merakla beklenirken, kulislerden sürpriz bir ismin öne çıktığı belirtiliyor. Çebioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Çebi isminin yakın çevresine yapılacak seçimde başkan adayı olduğunu söylediği ifade ediliyor. İnşaatçılar olarak belirtilen 4. meslek grubundan meclis üyesi olan Adnan Çebi, geçtiğimiz dönemlerde TSO yönetiminde yer almıştı. - KARABÜK