Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar maçın ilk bölümünde etkisiz bir oyun ortaya koyarken, Cebelitarık'a son iki yılda ilk yarıda gol atamayan Andorra, San Marino, Liechtenstein'la aynı listeye girdi.