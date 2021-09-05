Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
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Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz

Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar maçın ilk bölümünde etkisiz bir oyun ortaya koyarken, Cebelitarık'a son iki yılda ilk yarıda gol atamayan Andorra, San Marino, Liechtenstein'la aynı listeye girdi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık'la karşılaştı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken gruptaki liderliğini sürdürdü. Türkiye ilk yarıda gol bulamayarak büyük hayal kırıklığı yarattı.

ANDORRA VE LEICHTENSTEIN DA LİSTEDE

Fanatik'in haberine göre; Türkiye rakibine ilk yarı da gol atamayarak Cebelitarık'a son iki yılda ilk yarılarda gol atamayan ülkeler Andorra, San Marino, Liechtenstein'la aynı listeye adını yazdırdı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
Ali Gülhan
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Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz - Haberler Spor
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