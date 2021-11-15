ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport maçının hazırlıklarına başladı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Safiport'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenörler Mert Oktay, Arzu Akay ve Ege Talay yönetimindeki idmana koordinasyon hareketleriyle başlayan oyuncular, daha sonra tam saha pas, turnike, şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmana, milli takımda bulunan başantrenör Olcay Orak ile takım kaptanı Esra Ural Topuz katılmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yardımcı antrenör Mert Oktay, Fenerbahçe Safiport maçının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini aktaran Oktay, "Kaliteli oyunculardan kurulu Fenerbahçe ile çıkacağımız maç büyük önem taşıyor. Teknik ve taktik olarak iyi hazırlanıp, Mersin'e galibiyetle dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güce ve ruha sahibiz." ifadelerini kullandı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 20 Kasım Cumartesi günü saat 16.30'da Metro Enerji Spor Salonunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor Haberleri

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