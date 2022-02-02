ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54 - Haberler Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

Demirören Haber Ajansı, Soner Aydın - Spor
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

SALON: Edip BuranHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur AkyıldızÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Fagbenle 20, Hayes 25, Zellous 7, Şevval Akalan 3, Melis Talay, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Esra Ural...

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Uğur Akyıldız

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 3, Kuanitra Holingsvorth 6, Fagbenle 20, Hayes 25, Zellous 7, Şevval Akalan 3, Melis Talay, Fatmanur Karakaş 9, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz, Yeliz Doğan, Anigwe 2

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 8, Duygu Özen 4, Ferda Yıldız, Gizem Uca 13, Gonca Karataş 10, İremnur Akengin, İrem Sözen 3, Doyle 8, Merve Arı, Dacı 2, Sudenur Bayrak, Macaulay 6,

1'İNCİ PERİYOT: 24-9

İLK YARI: 37-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta erteleme maçında Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 78-54 yendi.


- Mersin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 78-54

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Spor

Spor, Haber

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