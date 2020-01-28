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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Bourges Basket: 50-88

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Karalina Andersson (xx), Alexandra Stan (xx), Alakbar Nasanov (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 8, Gökşen Fıtık (x) 5, Meltem Avcı (x) 8, Alexandria Bentley (x) 2, Feride Akalan (xx) 10, İlayda Güner (xx) 13, Lara Sanders (x), Gabriela Marginean...

28.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:42
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi – Bourges Basket: 50-88

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Karalina Andersson (xx), Alexandra Stan (xx), Alakbar Nasanov (xx)ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Melis Talay (x) 8, Gökşen Fıtık (x) 5, (x) 8, Alexandria (x) 2, Feride Akalan (xx) 10, İlayda Güner (xx) 13, Lara Sanders (x), Gabriela Marginean (x) 4,BOURGES BASKET: Jade Hamaoui (x), Elin Eldebrink (x), Alexia Chartereau (xx) 12, Lliana Rupert (xxx) 23, Sarah Michel (xx) 9, Pauline Astier (x), Ana Daboviç (xx) 11, Marissa Coleman (x) 4, Natalie Achonwa (xxx) 25, Elodie Godin (x) 41'İNCİ PERİYOT: 18-24DEVRE: 24-463'ÜNCÜ PERİYOT: 39-72FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu 12'nci maçında ÇBK Belediyesi, konuk ettiği Fransa temsilcisi Bourges Basket'e 50-88 mağlup oldu.

- Mersin
Kaynak: DHA
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