ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak

ÇAYKUR, eylül ayı yaş çay bedeli olan 670 milyon lirayı üreticilere yarın ödemeye başlayacak.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eylül ayında alınan 204 bin 700 ton yaş çay karşılığında üreticilere 670 milyon lira ile ağustos ayı organik yaş çay farkı olan 24 milyon liranın ödeneceği belirtildi.

ÖDEMELER 3 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

Paranın, üreticilerin banka hesaplarına 27-30 Ekim tarihlerinde yatırılacağı, organik yaş çay farkı ödemesinin ise 30 Ekim Cuma günü yapılmaya başlanacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal