Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Spor

Yeni sezon öncesi Düzce'de kamp yapan Çaykur Rizespor, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Yeni sezon öncesi Düzce'de kamp yapan Çaykur Rizespor, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi 3. kampını yapan Karadeniz ekibi, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanlarla çalışmalarını sürdürdü.

Günün ilk antrenmanında ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından istasyonda çalışma yapan futbolcular, akşam idmanında ise koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

İdmana katılan yeni transferler Gökhan Gönül ve Alper Potuk, gösterdikleri performansla tecrübeli çalıştırıcı Uygun'u memnun etti.

Öte yandan Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Loic Remy takım arkadaşı ile girdiği ikili mücadelede sakatlık geçirdi. Uzun süre sahada acı çeken Remy, kulüp sağlık ekiplerinin eşliğinde sahayı terk etti.

Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Topuk Yaylası'ndaki güzel ortamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 3. kamp dönemimiz şu anda eksiklerimizi görmek adına ve oynayacağımız hazırlık maçlarıyla gayet güzel geçiyor." diye konuştu.

Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ali İhsan Su Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarına sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 21:02:43. #1.15#

title