Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti

02.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:09
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Mohamed Abarhoun, mide kanserine yenik düştü ve 31 yaşında hayatını kaybetti.

Daha önce Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Mohamed Abarhoun, kanser nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Rizespor'dan yapılan açıklamada "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti

BU SEZON HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞMAMIŞTI

2019/20 sezonunda Karadeniz ekibinin formasını giyen ve toplamda 21 maça çıkan Abarhoun, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Faslı futbolcu Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra tedavisi nedeniyle herhangi bir kulüple anlaşma yapmamıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Haber Yorumları (2)
ADAM: güzel mi tövbe estağfurullah ya
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ZEYNEP: Güzel
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Erol Bulut Okan Buruk Yılmaz Vural Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 12:12:09. #1.15#
title