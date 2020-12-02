Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti

Daha önce Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı stoper Mohamed Abarhoun, kanser nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.

Rizespor'dan yapılan açıklamada "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

BU SEZON HİÇBİR TAKIMLA ANLAŞMAMIŞTI

2019/20 sezonunda Karadeniz ekibinin formasını giyen ve toplamda 21 maça çıkan Abarhoun, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Faslı futbolcu Çaykur Rizespor'dan ayrıldıktan sonra tedavisi nedeniyle herhangi bir kulüple anlaşma yapmamıştı.