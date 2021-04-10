Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0
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Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-0

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇAYKUR RİZESPOR: Tarık- Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail- Yasin(Dk.81 Michalak), Djokovic- Baiano(Dk.60 Sabo), Boldrin(Dk.89 Abdullah), Samudio(Dk.89 Fernando)- Skoda(Dk.

Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı
Karadeniz derbisinde kazanan çıkmadı! Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kaldı

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık- Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail- Yasin(Dk.81 Michalak), Djokovic- Baiano(Dk.60 Sabo), Boldrin(Dk.89 Abdullah), Samudio(Dk.89 Fernando)- Skoda(Dk.60 Remy)TRABZONSPOR: Uğurcan- Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon- Baker, Abdulkadir Parmak(Dk.81 Berat)- Flavio, Bakasetas, Yunus(Dk.28 Yusuf)(Dk.89 Hosseini)- DjaninyKIRMIZI KART: Dk.86 Hugo (Trabzonspor)SARI KARTLAR: Yasin, Baiano, Selim, İsmail (Çaykur Rizespor)- Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takımda ligdeki galibiyet özlemini üç maça çıkardı.5'inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutu Tarık son anda kornere çeldi.13'üncü dakikada Yunus'un ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği şutu Tarık kontrol etti.31'inci dakikada Falvio'nun ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Tarık son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.34'üncü dakikada Djokovic'in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şut yandan dışarıya çıktı.35'inci dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayının hemen gerisinden kaleye gönderdiği şutu Tarık son anda kornere çeldi.47'nci dakikada Djaniny ceza sahasına girdikten sonra sağ kanattan şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.52'nci dakikada Baiano sağ kanattan ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan dışarıya çıktı.56'ncı dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Boldrin'in kaleye gönderdiği topu Uğurcan uçarak kontrol etmeyi başardı.57'nci dakikada Abdulkadir'in sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden ön direğe çıkardığı pası Djaniny gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.58'inci dakikada sağ kanattan Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Djaniny'in kafa vuruşunda Tarık son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.84'üncü dakikada Baker'ın uzaktan kaleye gönderdiği şut az farkla yandan dışarıya çıktı.86'ncı dakikada Hugo Michalak'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.

90+1'inci dakikada Djokovic'in uzaktan kaleye gönderdiği sert şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.


- Rize

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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