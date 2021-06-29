Çaykur Rizespor Sözcüsü Selimoğlu: Büyük başarılara imza atacağız
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Çaykur Rizespor Sözcüsü Selimoğlu: Büyük başarılara imza atacağız

Çaykur Rizespor Sözcüsü Selimoğlu: Büyük başarılara imza atacağız
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Bu sene taraftarın heyecanının yeniden geri geleceğine inanıyorum.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, "Bu sene taraftarın heyecanının yeniden geri geleceğine inanıyorum. Taraftarı çok mutlu edecek, uzun yıllar hatıralarını da sürdüreceğimiz iyi oyuncularla büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'un hafta sonu yapılan genel kurulu sonrası Tahir Kıran başkanlığında oluşan yönetimde kulübün basın sözcüsü olarak görevlendirilen Selim Selimoğlu, yeşil mavili takımın hedeflerini anlattı. Çocukluğunun tesislerde geçtiğini söyleyen Selimoğlu, "Rizespor maçlarının olduğu günler insanlar dükkanlarını kapatıp statlara koşardı. Başarısız olduğumuz maçlarda bile insanlar bir sonraki maçın tarihini iple çekerdi. Bu sene itibari ile taraftarın heyecanının yeniden geri geleceğine inanıyorum" dedi.

'RİZESPOR BU ZAMANA KADARKİ EN ŞANSLI DÖNEMİNDE'Selim Selimoğlu, Çaykur Rizespor'u zamana taşıyacakları vurgusunu yaparak, "Hepimize yönetimde, sahada, tribünde görevler düşüyor. Federasyonla barışık, kulüplerle daha iyi ilişkiler kurarak kardeşlik anlayışı içerisinde yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Aynı şekilde taraftarın da bu noktada hassasiyet göstereceğini inanıyorum. Tahir Kıran kulübümüzün başkanı ama aynı zamanda abisi. Bu dönem için şöyle bir şansımız var:  Tahir başkan büyük bir futbol adamıdır. Aynı zamanda da yılların verdiği ciddi bir çevresi ve tecrübesi var. Rizespor bu zamana kadarki en şanslı döneminde. Rizespor'un asla hakkını yedirmeyecek, çöpü için bile mücadele verecek bir başkanımız var" ifadelerini kullandı.'BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ'Transfer çalışmaları için ise Selimoğlu, "Transferler konusunda ince eleyip sık dokuyoruz, kulübümüzün menfaatini düşünüyoruz. Taraftarı çok mutlu edecek, uzun yıllar hatıralarını da sürdüreceğimiz iyi oyuncularla, bu sezonda büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Başkanımızın genel olarak çıkmış olduğu vizyon ise gençler üzerine yatırım yaparak, geleceğe dönük, Rizespor'un altyapısından yetişmiş kaliteli oyuncuların, kadrolu oynayabileceğini göreceğimiz bir Rizespor hayalimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor Sözcüsü Selimoğlu: Büyük başarılara imza atacağız
Çaykur Rizespor Sözcüsü Selimoğlu: Büyük başarılara imza atacağız
Çaykur Rizespor Sözcüsü Selimoğlu: Büyük başarılara imza atacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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