Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer etti
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Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer etti

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer etti
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Alper Potuk için düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun da katıldığı kaydedilerek, "Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Alper Potuk'u transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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