Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı
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Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kiraladı.

Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kiraladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC'de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, kulübün basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı
Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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