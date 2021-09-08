Çaykur Rizespor, Nathan Monzango'yu kiraladı
Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kiraladı.
Çaykur Rizespor Demokratik Kongolu defans oyuncusu Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kiraladı.
Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens SC'de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongolu defans oyuncusu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, kulübün basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı