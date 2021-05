Çaykur Rizespor maçının ardından

?Süper Lig'in 41'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'a 5-4 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PİNTO: KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YAŞADIKGaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, takımın özellikle ilk yarıda konsantre olamadıklarını ifade ederek, takımın 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki performansı sergilemesi gerektiğini dile getirdi.Pinto, "Her Zaman olduğu gibi ikinci yarı güzel oynayıp konsantre olduk ve takıma yakışır şekilde oynadık. Daha sondaki pozisyonlarda penaltı olmaması gerekiyordu. Ulaş'ın pozisyonunda faul verildi ve devamında gol yedik. Bunlar olmaması gereken şeylerdi. Takımı ligin sonu olduğu için motive etmek zor oluyor. Yine de takım oyunu ile kendini gösterdi. Ben takımın ikinci yarı değil de 90 dakika böyle olmasını istiyorum. Maç dengeliydi maçın hakkı beraberlikti. En azından buradan beraberlik ile ayrılmamız gerekiyordu" dedi.BÜLENT UYGUN: ÖNÜMÜZDEKİ SEZON UEFA HEDEFİ OLAN BİR TAKIM OLACAĞIZÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorucu bir sezon olduğunu ve Kovid-19 etkileriyle her takımın her maçının çok farklı sonuçlanabildiğini kaydetti.Yeni sezonda UEFA hedefi olan ve ligin üst sıralarında mücadele eden bir takım olmak istediklerini kaydeden Uygun, ellerindeki oyuncu eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, şöyle dedi: "Maçın son bölümünde stres yaşadık ama kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet taraftarımıza hediyemiz olsun. Yeni sezonda yukarılara oynayan, yense de yenilse de taraftarı mutlu eden bir takım olmak istiyoruz. Yeni sezonda UEFA'ya oynayan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk yaşayan ve düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Ümit ediyorum ki düşen takımlar da en kısa zamanda yeniden gelirler."- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ