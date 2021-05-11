Çaykur Rizespor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor maçının ardından

Çaykur Rizespor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Spor

?Süper Lig'in 41'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'a 5-4 mağlup oldu.

?Süper Lig'in 41'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'a 5-4 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

PİNTO: KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YAŞADIKGaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, takımın özellikle ilk yarıda konsantre olamadıklarını ifade ederek, takımın 90 dakika boyunca ikinci yarıdaki performansı sergilemesi gerektiğini dile getirdi.Pinto, "Her Zaman olduğu gibi ikinci yarı güzel oynayıp konsantre olduk ve takıma yakışır şekilde oynadık.  Daha sondaki pozisyonlarda penaltı olmaması gerekiyordu. Ulaş'ın pozisyonunda faul verildi ve devamında gol yedik. Bunlar olmaması gereken şeylerdi. Takımı ligin sonu olduğu için motive etmek zor oluyor. Yine de takım oyunu ile kendini gösterdi. Ben takımın ikinci yarı değil de 90 dakika böyle olmasını istiyorum. Maç dengeliydi maçın hakkı beraberlikti. En azından buradan beraberlik ile ayrılmamız gerekiyordu" dedi.BÜLENT UYGUN: ÖNÜMÜZDEKİ SEZON UEFA HEDEFİ OLAN BİR TAKIM OLACAĞIZÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yorucu bir sezon olduğunu ve Kovid-19 etkileriyle her takımın her maçının çok farklı sonuçlanabildiğini kaydetti.Yeni sezonda UEFA hedefi olan ve ligin üst sıralarında mücadele eden bir takım olmak istediklerini kaydeden Uygun, ellerindeki oyuncu eksiklere rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, şöyle dedi: "Maçın son bölümünde stres yaşadık ama kazandığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyet taraftarımıza hediyemiz olsun. Yeni sezonda yukarılara oynayan, yense de yenilse de taraftarı mutlu eden bir takım olmak istiyoruz. Yeni sezonda UEFA'ya oynayan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk yaşayan ve düşen takımlara geçmiş olsun diyorum. Ümit ediyorum ki düşen takımlar da en kısa zamanda yeniden gelirler."

- Gaziantep
Çaykur Rizespor maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

UEFA'dan TFF'ye teklif: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da yapalım
UEFA'dan TFF'ye teklif: Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da yapalım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Aykut Kocaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 23:34:11. #1.15#

title