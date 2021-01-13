Çaykur Rizespor maçının ardından
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Çaykur Rizespor maçının ardından

13.01.2021 23:40 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:44
Çaykur Rizespor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

YALÇIN: KUPA HEDEFLERİMİZ ARASINDA

Kupada tur atlamalarının önemine değinen Yalçın, "Öncelikle tur atlamak çok önemliydi. Türkiye Kupası da hedeflerimiz arasında. Savunma yapan takıma karşı oynadık, iyi savunma yaptılar. Oyuna bakıldığında gol atınca tur atlayacağımız bir müsabakaydı, ofansif anlamda bizi zorlamadılar. Zordur böyle maçlar, tur atlamak önemli. Ocak ayı ağır bir periyot, iyi mücadele ediyoruz, sonuçları da aldığımızı düşünüyorum. Sonuçtan ve performanstan memnunum. Oğuzhan iyi olmaya başladı, Dorukhan ve Montero da iyiydi. Necip iyi asist yaptı. Maçın erken bitmesi iyi oldu. Hafta sonu sıkıntı yaşayabilirdik, kupada son 8'e kalmak iyi oldu" şeklinde konuştu. "DERBİNİN SKORU LİGİN GİDİŞATINI ÇOK ETKİLEMEZ"Ligde oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili olarak da Yalçın, "Derbi çok önemli. Daha önce de oynadık, ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum, lig çok uzun, ligin gidişatını etkilemez. Kazanmak için sahada olmaları ve seyir zevki vermeleri önemli. İnşallah güzel bir müsabaka olur ama ligi çok etkilemez" diye konuştu.  "TAKIMDA AS-YEDEK OYUNCU AYRIMI YOK"Takımda her oyuncunun önemli olduğunu söyleyen Yalçın, "Bütün oyuncuları kullanıyoruz. Yedek-as oyuncu ayrımı yok. Bugün de Montero'yu kullandık. Oyuncularımızın hepsi önemli. Yedek-as ayrımı yapmadan en iyi kadroyla çıktık. As-yedek konusu sağlıklı değil" ifadelerini kullandı."BOYD'U LİSTEYE YAZACAĞIZ"Transfer için raporunu sunduğunu söyleyen Yalçın, "Şu anda 15 yabancımız var. Boyd şu an dışarda, onu da yazacağız. Şu an bilgi veremiyorum ama devre arası için raporumu yönetime sundum. Neler olması gerektiğiyle ilgili raporu verdik. Bundan sonra bekleyip göreceğiz. Ekonomik ve limit sorunumuz var. Raporumu sundum" dedi.TOMAS: MALATYASPOR' A KARŞI ÖNEMLİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZKaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise, "Tebrik ediyorum, iyi bir maç oldu, iyi mücadele ettiler. Hiç kopmadık. Pozisyon vermedik, 2-3 pozisyonumuz vardı, farklı sonuç olabilirdi. Lige dönüyoruz, Malatya ile önemli maç oynayacağız, inşallah puan alacağız" şeklinde konuştu.  "DERS ALDIK"

Beşiktaş'a karşı ligde ağır bir mağlubiyet aldıklarını söyleyen Tomas, "Ders aldık ama yine de kupada az oynayan oyuncularla oynuyoruz. İlk maçta öyle oldu ve bugün de öyle oynadık. Belki geçen hafta bireysel hatalar oldu. Olmasaydı sonuç farklı olabilirdi. İlk 20 dakika iyiydik. Sonra gardımız düştü. Şimdi önümüzdeki Malatya maçına odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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