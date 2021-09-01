Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet'i renklerine bağladı
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Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet'i renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet'i renklerine bağladı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç ekiplerinden Elfsborg'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu için İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde sportif direktör Fahri Tatan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarılırken, "Deniz Hümmet'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, gurbetçi futbolcu Deniz Hümmet'i renklerine bağladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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