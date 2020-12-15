Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı

15.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:03
Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Rizespor, Eskişehirspor'u ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 3-0'lık skorla tur atladı.

Karşılaşmada Rizespor'un golleri; 5. dakikada Kemal Rüzgar, 13. dakikada Samu ve 15. dakikada Tunay Torun'dan geldi.

ESKİŞEHİRSPOR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi son 16 turuna yükseldi.

Zor günler geçiren Eskişehirspor ise lige dönüş yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren köklü kulüp, 1. Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Aleyna Tilki Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Ersun Yanal Çağdaş Atan Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:02:45. #1.15#
title