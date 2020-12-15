Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı
15.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:03
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Rizespor, Eskişehirspor'u ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 3-0'lık skorla tur atladı.
Karşılaşmada Rizespor'un golleri; 5. dakikada Kemal Rüzgar, 13. dakikada Samu ve 15. dakikada Tunay Torun'dan geldi.
ESKİŞEHİRSPOR ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Bu sonuçla birlikte Süper Lig ekibi son 16 turuna yükseldi.
Zor günler geçiren Eskişehirspor ise lige dönüş yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren köklü kulüp, 1. Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.