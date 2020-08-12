Çaykur Rizespor, Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor Çaykur Rizespor, Erzurum'da başladığı yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Çaykur Rizespor, Erzurum'da başladığı yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Yeni sezona yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile girecek olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklarını günde çift antrenmanla devam ediyor. 9 Ağustos'ta Erzurum'da toplanan yeşil-mavili ekip, 2020-2021 sezonu birinci hazırlık dönemi üçüncü çalışmasını bugün yapılan antrenmanla gerçekleştirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaklaşık 10 gün sürecek birinci hazırlık kampına, geri dönen kiralık oyuncularla birlikte 4 kaleci ve 20 oyuncu ve alt yapıdan 7 isim toplam 31 futbolcu katıldı.Yarın da çalışmalarını sürdürecek olan yeşil-mavililer henüz netlik kazanmayan ikinci etap kamp çalışmalarının ise Slovenya'da yapılabileceği öğrenildi.TEKNİK DİREKTÖR TOMAS'IN YARDIMCILARI BELLİ OLDUYeni sezon öncesi Çaykur Rizespor'un teknik direktörlüğünü yapacak olan Stjepan Tomas'ın yardımcıları da belli oldu. Buna göre yardımcı antrenörler Ersin Aka, Vlada Avramov, Vlado Smit, kaleci antrenörü Muhammet Köseoğlu, atletik performans antrenörü Lidijo Melis, analiz performansantrenörü ise Tayfun Kayabaş oldu.

Kaynak: DHA