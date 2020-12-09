Çaykur Rizespor'dan 'ırkçılığa hayır'
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Çaykur Rizespor'dan 'ırkçılığa hayır'

09.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:31
Çaykur Rizespor'dan 'ırkçılığa hayır'

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da futbolcular, Pierre Webo'ya destek verdi, ırkçılığı kınadı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da futbolcular, Pierre Webo'ya destek verdi, ırkçılığı kınadı.

Rizesporlu oyuncular, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmasını kınadı. Yeşil mavili takımın oyuncuları Donsah, Tarık Çetin, Diomande, Doğan Erdoğan, Talbi, Selim Ay, milli kaleci Gökhan Akkan ve Tunay Torun, 'Irkçılığa hayır' mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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