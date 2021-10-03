Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ı hedef alarak "O malum takımı Rize'ye gömmeliyiz" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray'a zeytin dalı uzattı. Kıran'ın sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı ortaya çıktı. Kıran ses kaydında, "Sayın Başkan Rize'ye gelmek istersen başımızın üstünde yerin var. Kimi göndereceksen de gönderebilirsin hepsini çok güzel misafir ederiz hiç şüphen olmasın. Gelmek istersen seni de beklerim" ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan transferinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasındaki ipler Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran'ın "O malum takımı Rize'ye gömmeliyiz" sözlerinin ardından kopma noktasına gelmişti. TV 100'de yayınlanan VAR Odası programına katılan Kıran, Galatasaray camiasına zeytin dalı uzattı. Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı da canlı yayında kamuoyuyla paylaşıldı.

Kıran'ın ses kaydında, "Sayın Başkan Rize'ye gelmek istersen başımızın üstünde yerin var. Kimi göndereceksen de gönderebilirsin hepsini çok güzel misafir ederiz hiç şüphen olmasın. Gelmek istersen seni de beklerim" dediği duyuldu.

Tahir Kıran'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

"Biz, Galatasaray camiasını Rize'ye davet ettik. Galiba iki kişi geliyorlarmış. Yemeğe davet ettik, onlar da nazik bir şekilde katılamayacaklarını belirttiler. Burak başkana da whatsapp'tan sesli mesaj gönderdim. 'Başkan gelmek istiyorsan bekleriz, başımızın üstünde yerin var' diye mesaj attım. Bizim herhangi bir husumetimiz yok. Bizim bir husumetimiz yok.

Galatasaray camiasından gelenleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Galatasaray camiasından dostlarımız var. Bir sıkıntı yok zaten. Suni bir gündem yaratılıyor, gerek yok. Olan problemlerimizi çözdük. Kimseyle problemimiz yok.

Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yine onlar aynı şekilde devam edeceklerse bilemem. Biz elimizden geleni yapıyoruz, zeytin dalı uzatıyoruz. Bizim hiçbir camia ile husumetimiz yok."

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı
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Haber: Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a zeytin dalı! İşte Tahir Kıran'ın Burak Elmas'a yolladığı ses kaydı - Haberler Spor
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