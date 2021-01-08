Çaykur Rizespor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı
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Çaykur Rizespor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı

08.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:43
Çaykur Rizespor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı

Çaykur Rizepor, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde konuk edeceği Yukatel Denizlispor, maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizepor, Süper Lig'in 18'inci haftasında evinde konuk edeceği Yukatel Denizlispor, maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında pazar saat 16.00'da Çaykur Didi Stadı'nda oynayacağı Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde hazırlıklarına start verdi. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenmanda Beşiktaş maçında oynayan futbolcular yenileme koşusu yaptı., Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan yeşil-mavili ekipte, Yasin Pehlivan'ın 2 maçlık kımızı kart cezası biterken, Yassıne Meriah, Yasin Pehlivan, Fabrıcıo Santos de Jesus, Godfred Donsah ve Tunay Torun ise 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı
Çaykur Rizespor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı
Çaykur Rizespor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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