Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı

12.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:11
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası fenalaştı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kaybettikleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası fenalaştı.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, soyunma odasında fenalaştı. Tansiyonu yükseldiği için basın toplantısına katılamayan Rumen teknik adama kulüp doktorları müdahale etti. Tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısına da Sumudica yerine Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit katıldı.


- Rize

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Arda Turan Deniz Türüç Cüneyt Çakır Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor'da teknik direktör Sumudica maç sonu fenalaştı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 22:12:28. #1.15#
title