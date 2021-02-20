Çaykur Rizespor'da tek hedef 3 puan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaykur Rizespor'da tek hedef 3 puan

20.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:45
Çaykur Rizespor'da tek hedef 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu maçta iyi bir sonuç almak istediklerini belirterek, "Hocamızın da katkısıyla takımımızın içinde bulunduğu bu zor süreci atlatacağına inancımız tam.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu maçta iyi bir sonuç almak istediklerini belirterek, "Hocamızın da katkısıyla takımımızın içinde bulunduğu bu zor süreci atlatacağına inancımız tam. Takım kalitemiz bunu başaracak güçtedir" dedi.

Ligde 5 haftadır 3 puana hasret olan Çaykur Rizespor'da gözler pazartesi günü deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü maçına çevrildi. Teknik direktör Sumudica'nın göreve gelmesinin ardından henüz galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor, deplasmanda Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılarak hem kötü gidişe son vermeyi hem de lig de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ligde 5 haftadır hem koronavirüsle hem de sakatlıklarla boğuştuklarını belirterek, "Gerçekten şansız bir dönem geçirdik. Ligde son 5 haftaya baktığınızda her maç ya 13 ya 14 oyuncumuzdan eksik kaldık. Birçok futbolcumuz Kovid nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Bu oyuncuların düzelip dönmesi kendilerini toparlaması da zor oldu. Üstüne önemli oyuncularımız da sakatlandı. Ama bu hafta oyuncularımızın çoğu sahalara dönmüş olacak. Kovid ile ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Sadece ameliyat olan Remy ve dizinden sakatlığı bulunan Boldrin aramızda olmayacak" dedi.Hasan Yavuz Bakır, takımlarına ve teknik heyete sonuna kadar inandıklarını da kaydederek,  "Takımımızın daha iyisini başaracağından ve yapacağından şüphemiz yok. Bu süreç takımımızı olumsuz etkiledi. İnşallah Ankaragücü maçı ile beraber çıkışa geçeceğiz. Hocamızın da katkısıyla takımımızın içinde bulunduğu bu zor süreci atlatacağına inancımız tam. Takım kalitemiz bunu başaracak güçtedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cansu Dere Kim Kardashian
Spor Can Bartu Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Mart İzmir Instagram Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor'da tek hedef 3 puan - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 15:46:33. #1.14#
title