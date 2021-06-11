Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran başkanlığını açıklıyor
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Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran başkanlığını açıklıyor

Çaykur Rizespor'da Tahir Kıran başkanlığını açıklıyor
Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor'da tek listeyle seçime girecek olan Tahir Kıran, pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak.

Çaykur Rizespor'da tek listeyle seçime girecek olan Tahir Kıran, pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak.

Çaykur Rizespor'da 19-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede tek liste ile seçime girecek olan Tahir Kıran, pazartesi günü basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Yeşil-mavili camianın hem saha içi hem saha dışında mevcut düzeni değiştireceğine inandığı Tahir Kıran, kulüpte köklü bir değişim için çıktığını belirttiği yolculukta 14 Haziran Pazartesi günü saat 11.30'da düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını resmen açıklayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam

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