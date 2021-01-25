Çaykur Rizespor Sumudica ile anlaştığını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çaykur Rizespor Sumudica ile anlaştığını duyurdu

25.01.2021 17:16 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:31
Çaykur Rizespor Sumudica ile anlaştığını duyurdu

Çaykur Rizespor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Rizespor, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'daki görevinden ayrılan Sumudica ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Sumudica ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı. Yeni teknik direktörümüz Sumudica; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla Rize'de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Marius Ninel Sumudica'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Abdülhamit Gül
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Okan Buruk Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Rusya Aralık İntihar Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor Sumudica ile anlaştığını duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 17:31:04. #1.15#
title